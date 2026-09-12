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12 сентября, 08:38

В мире

ЦРУ рассекретило документы о терактах 11 сентября

Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило комплект документов, касающихся предупреждений об угрозе "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и ее планов атаковать США за несколько лет до терактов 11 сентября 2001 года.

Всего обнародована 71 сводка разведданных, подготовленных для президента США с февраля 1998 года по сентябрь 2001 года. В этот период администрацию возглавляли Билл Клинтон, а затем Джордж Буш-младший.

Как пояснили в ЦРУ, документы отражают, как менялось понимание аналитиками угрозы со стороны группировки и какие меры предпринимались для предупреждения о действиях ее лидера Усамы бен Ладена.

Опубликована 101 страница, часть данных изъята.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как узнал о теракте 11 сентября. В тот момент он находился в своем рабочем кабинете в Нью-Йорке. По словам дипломата, до здания представительства было около 5–6 километров, но гарь появилась уже через 1–2 часа.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился в штате Пенсильвания.

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