Лавров рассказал, как узнал о теракте 11 сентября в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров узнал о теракте 11 сентября 2001 года, когда находился в своем рабочем кабинете в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в эфире телеканала РБК.

Лавров тогда занимал пост постоянного представителя России при ООН, рабочий кабинет которого представляет собой глухую комнату, в которой глушат все звуки. Он включил телевизор с новостным телеканалом и приглушенным звуком, но краем глаза увидел, как в небоскреб влетает самолет и взрывается.

"Подумал, что в 9 утра показывают какой-то фильм ужасов", – вспоминает министр.

Однако вскоре он понял, что происходит на самом деле. Когда Лавров попытался позвонить своей матери в Москву, стационарный телефон уже не работал. Тогда он выбежал на улицу с мобильным и пробежал по Манхэттену 1,5–2 километра, пока не поймал сигнал. Дозвонившись, он вернулся в здание представительства.

Министр также рассказал, что генконсул России в Нью-Йорке выяснял, находились ли в башнях-близнецах российские соотечественники. По его словам, до здания представительства было около 5–6 километров, но гарь появилась уже через 1–2 часа.

Лавров отметил, что после теракта атмосфера в городе полностью изменилась: люди озирались по сторонам, хотя раньше на улицах царило хорошее настроение. Он также напомнил, что Владимир Путин позвонил тогда правившему президенту США Джорджу Бушу – младшему и заявил о поддержке, после чего была принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета и взяли пассажиров в заложники. Два из них боевики направили в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился в штате Пенсильвания.

Теракты в Нью-Йорке унесли жизни 2 977 человек. В честь 25-й годовщины трагедии в городе подняли в воздух 2 977 светящихся дронов, которые воссоздали очертания башен-близнецов ВТЦ. Акцию дополнила традиционная световая инсталляция, которая состоит из 88 вертикальных прожекторов, установленных в две колонны.

