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11 сентября, 07:13

Транспорт

Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения

Фото: 123RF.com/linamois

Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента: рейсы и логистика. Одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с главой российской логистической компании Fesco.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили, отметив, что речь идет о возобновлении полетной программы.

Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время международные полеты из России выполняются в 37 стран, среди которых государства Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки.

Авиакомпания Air Arabia частично возобновит полеты между Россией и ОАЭ

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