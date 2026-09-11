Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 09:57

Общество

Около 150 браков зарегистрировали на Северном речном вокзале в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичных ЗАГСов подвели итоги свадебного сезона на Северном речном вокзале: в 2026 году здесь заключили брак около 150 пар. Завершающие церемонии прошли 9 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" дарит влюбленным уникальную возможность заключить брак в самых знаковых и красивых местах города. В этом году молодожены, помимо традиционных дворцов бракосочетания, могут выбрать свыше 40 площадок, в том числе церемонии проходили и на Северном речном вокзале.

Первые торжества на этой локации состоялись 15 мая. Самыми популярными датами стали 10 и 25 июня, а также 29 мая. Всего за шесть лет Северный речной вокзал выбрали почти 700 столичных пар.

Пары, зарегистрировавшие брак на вокзале, могут участвовать в фотоконкурсе "Дарим счастье". Главный приз – круиз по маршруту "Москва – Кострома – Москва" от центра "Инфофлот" с 13 по 18 октября 2026 года.

Церемонии на Северном речном вокзале проходят только в теплое время года, по вечерам, после того как здание закрывают для посетителей. Молодожены и гости могут провести фотосессию на крыше исторического здания на фоне заката, а также прогуляться по набережной и парковой зоне.

Всего в Москве для торжественных церемоний доступно более 60 площадок: дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Выбрать локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что более 1 тысячи пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для заключения брака в Москве. В топ дат для свадьбы в 2027-м вошли 27 февраля, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль – свыше 2,5 тысячи. При этом около 40% пар выбрали красивые даты для свадеб в следующем году.

Читайте также


обществогород

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика