Около 150 браков зарегистрировали на Северном речном вокзале в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичных ЗАГСов подвели итоги свадебного сезона на Северном речном вокзале: в 2026 году здесь заключили брак около 150 пар. Завершающие церемонии прошли 9 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" дарит влюбленным уникальную возможность заключить брак в самых знаковых и красивых местах города. В этом году молодожены, помимо традиционных дворцов бракосочетания, могут выбрать свыше 40 площадок, в том числе церемонии проходили и на Северном речном вокзале.

Первые торжества на этой локации состоялись 15 мая. Самыми популярными датами стали 10 и 25 июня, а также 29 мая. Всего за шесть лет Северный речной вокзал выбрали почти 700 столичных пар.

Пары, зарегистрировавшие брак на вокзале, могут участвовать в фотоконкурсе "Дарим счастье". Главный приз – круиз по маршруту "Москва – Кострома – Москва" от центра "Инфофлот" с 13 по 18 октября 2026 года.

Церемонии на Северном речном вокзале проходят только в теплое время года, по вечерам, после того как здание закрывают для посетителей. Молодожены и гости могут провести фотосессию на крыше исторического здания на фоне заката, а также прогуляться по набережной и парковой зоне.

Всего в Москве для торжественных церемоний доступно более 60 площадок: дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Выбрать локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что более 1 тысячи пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для заключения брака в Москве. В топ дат для свадьбы в 2027-м вошли 27 февраля, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль – свыше 2,5 тысячи. При этом около 40% пар выбрали красивые даты для свадеб в следующем году.

