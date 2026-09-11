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11 сентября, 10:39

Политика

Трамп не увидел угрозы человечеству в развитии ИИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает развитие искусственного интеллекта угрозой, способной привести к исчезновению человечества. Об это сообщает телеканал "360".

Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов на фоне обсуждения потенциальных рисков, связанных с ускоренным развитием технологий. Поводом для новой дискуссии стало заявление бывшего сотрудника Anthropic и OpenAI Джейкоба Коксона. Он предупредил, что технологическое соперничество между компаниями может привести к критической ситуации уже к концу 2027 года.

Американский лидер, в свою очередь, признался, что не испытывает опасений из-за развития ИИ. Гораздо более серьезным риском он считает ситуацию, при которой США уступят другим странам в этой сфере.

"Если мы не добьемся успеха в области ИИ, мы окажемся в плохом положении", – заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул важность сохранения технологического преимущества США над Китаем. По его словам, американские компании должны опередить китайских конкурентов в разработке систем искусственного интеллекта.

Ранее Белый дом опубликовал в соцсети X созданный с помощью ИИ ролик, в котором Трамп представлен в образе супергероя. В видео американский лидер с помощью света возводит стену на границе для защиты от мигрантов, строит новые фабрики, военные корабли и самолеты. Ролик сопровождается песней Канье Уэста, а публикацию подписали цитатой из комиксов о Зеленом Фонаре: "В ярчайший день, в чернейшую ночь никакое зло не ускользнет от моего взора".

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