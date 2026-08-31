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31 августа, 07:54

Политика

Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по Ирану

Фото: ТСС/EPA/AL DRAGO

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) ролики, изображающие нанесение ударов по иранскому острову Харк.

"Остров Харк разнесен в щепки!" – написал Трамп в своей публикации.

Президент США не пояснил, зачем опубликовал эти материалы. При этом американские военные за последние сутки не сообщали о реальных ударах по этому острову.

При этом в ночь на 31 августа серия взрывов раздалась на другом иранском острове – Ларак. По информации СМИ, силы США нанесли удары по двум ракетным установкам, расположенным там. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал ответить на очередной агрессивный акт нападения со стороны США и Израиля.

Вскоре после этого Иран начал наносить удары по американским военным, размещенным в Иордании. КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей и инфраструктуры технического обслуживания на двух авиабазах США. В свою очередь, правительство Иордании заявило, что войскам королевства удалось перехватить восемь ракет.

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