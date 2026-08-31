Полный запрет на продажу вейпов могут ввести в 28 регионах России

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Власти 28 российских регионов рассматривают возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос представителей региональных органов исполнительной и законодательной власти.

Право устанавливать такой запрет субъекты получили после принятия закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который Владимир Путин подписал 26 июня. Региональные ограничения смогут вводиться с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

В Пермском крае полный запрет на продажу вейпов действует с 1 марта 2026 года. С 1 сентября аналогичные меры должны заработать в Нижегородской области и Северной Осетии – Алании.

Возможность ужесточить правила сейчас изучают Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия и Коми, Камчатский и Красноярский край, а также Кемеровская, Иркутская, Вологодская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Курская, Ярославская, Калужская, Тульская, Кировская, Самарская, Ульяновская, Ростовская и Астраханская области.

В список также вошли Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. В Татарстане отдельно рассматривают возможные бюджетные, налоговые и другие последствия введения полного запрета на продажу вейпов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные ограничения уже ввели пять российских регионов. Помимо Пермского края, запрет начал действовать в Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии. Парламентарий призвал остальные субъекты страны ознакомиться с их опытом.