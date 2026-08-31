Дело возбуждено после гибели рабочего при обрушении рудника в Хабаровском крае

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Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при обрушении горной породы на руднике в Хабаровском крае. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Расследование будет вестись по части 2 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и причины обрушения.

Инцидент произошел утром 31 августа в районе имени Полины Осипенко на золоторудном месторождении Албазино. На горизонте 175 метров произошло обрушение горной породы. Один рабочий погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Месторождение Албазино разрабатывает АО "Полиметалл". На предприятии добывают руду, из которой производят золотосодержащий концентрат.

Ранее на стройке в Татарстане водитель грузовика погиб из-за сброшенной с 20-го этажа деревянной балки. Все случилось в Зеленодольске. Мужчина не был работником строительной компании, в момент происшествия он занимался вывозом грунта.