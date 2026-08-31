Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов.

Ограничения на полеты также введены в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань полностью закрыта на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные меры безопасности уже объявлялись во Внуково и Домодедово утром 30 августа на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. В тот день силы ПВО уничтожили 18 беспилотников, летевших на Москву.