Лавров заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с другими странами в Арктике

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Россия открыта к взаимодействию в Арктике со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами, проявляющими встречную готовность, и таких стран немало. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной на портале arctic.ru.

Министр иностранных дел акцентировал внимание на том, что значительный ресурсный и транспортный потенциал Крайнего Севера, а также уникальные природно-климатические условия региона предоставляют широкие возможности для международного сотрудничества. Россия стремится сохранить Арктику как зону мира и сотрудничества, что соответствует интересам всего мирового сообщества.

Среди стран, с которыми Россия развивает активное взаимодействие в Арктическом регионе, министр особо выделил Китай и Индию. Диалог с Нью-Дели по вопросам высоких широт активно развивается, и, по мнению ряда экспертов, Арктика имеет потенциал стать ключевым направлением сотрудничества между Россией и Индией в ближайшие два десятилетия.

С Пекином арктическая тематика содержательно обсуждается в ходе регулярных встреч глав правительств. Функционируют профильная двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межмидовских консультаций и научных обменов.

"Результаты говорят сами за себя – это и запуск регулярных контейнерных перевозок через северные моря России с планами наращивания их количества, и другие достижения, в том числе в сфере полярных исследований", – отметил Лавров.

Россия поддерживает становление Арктики в качестве неотъемлемой части общеконтинентального пространства безопасности и сотрудничества в Евразии. Внешняя политика страны в Заполярье сохранит всеобъемлющий и прагматичный характер.

Имеются перспективы для взаимодействия на Крайнем Севере с Бразилией, Индонезией, Ираном и другими странами БРИКС. Кроме того, Россия готова развивать сотрудничество с Белоруссией и остальными союзниками и партнерами на пространстве СНГ. Комплексное развитие арктической зоны и транспортно-логистического потенциала Северного морского пути открывает широкие возможности для совместных проектов, включая разработку природных ресурсов и эксплуатацию Трансарктического транспортного коридора.

Южная Корея и Сингапур, несмотря на участие в недружественной санкционной кампании "коллективного Запада", также проявляют интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам, отметил министр.

Лавров добавил, что Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников. При этом Москва готова и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России.

"На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике", – указал министр.

Интерес неарктических государств к кооперации с Россией в высоких широтах находит выражение в активном участии зарубежных гостей в симпозиумах и конференциях. Многочисленные иностранные делегации примут участие в обсуждении арктической проблематики на специальных сессиях XI Восточного экономического форума, который откроется 1 сентября во Владивостоке.

В марте следующего года Россия будет рада видеть высоких гостей из-за рубежа на очередном главном международном форуме российского Заполярья "Арктика – территория диалога", который пройдет в Мурманске.

Владимир Путин ранее заявлял, что наличие Вооруженных сил России в Арктике никому не угрожает, однако это обеспечивает интересы страны. Он назвал Арктику легитимной частью российской территории, отметив, что Москва никогда не стремилась к конфронтации в регионе, а, напротив, готова к сотрудничеству.

По словам Путина, Россия и дальше будет осваивать Арктику, развивать там экономическую деятельность, применяя новейшие технологии.