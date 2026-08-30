Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Белгород

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских военных на Белгород. Об этом сообщила пресс-служба СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По информации следователей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в городе. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств.

Правоохранители проводят действия, направленные на расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступления.

ВСУ атаковали Белгород 30 августа. В результате два человека погибли, еще 12 пострадали. Среди раненых – семеро подростков в возрасте 16 и 17 лет, они госпитализированы.

Из-за атаки украинских военнослужащих на семи складах в городе вспыхнули пожары, в одном из них обрушилась кровля. В частности, повреждения получили сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Сотрудники были оперативно эвакуированы.