Фото: телеграм-канал Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фотографии из тюрьмы и обратился к внукам. Пост размещен в его телеграм-канале.

На снимках Мадуро одет в серый спортивный костюм, улыбается и выглядит сильно похудевшим. Фото он адресовал своим внукам и детям.

"Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью", – написал Мадуро.

В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.