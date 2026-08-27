Геолог Шугар сравнил эффект от наводнения в Непале со взрывом бомбы

Мощное наводнение произошло на границе Непала и Китая 26 августа. По предварительным данным, погибли 359 человек, и еще сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян. Подробности катастрофы – в материале Москвы 24.

"Весь мир шокирован"

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Катастрофическое наводнение произошло в районе КПП "Гьиронг" (Цзилун) на границе Непала и КНР утром 26 августа. По предварительным данным, стихию спровоцировал сход снежно-каменной лавины. Спутниковые снимки компании Planet Labs зафиксировали, что часть ледника шириной около 600 метров откололась от массива на высоте 5 200 метров и обрушилась вниз, пролетев более 1 200 метров. Кроме того, это событие спровоцировало в регионе сейсмические колебания магнитудой 5,2, сообщила Геологическая служба США.



Мощный поток воды, грязи и камней хлынул в реку Бхоте-Коши, сметая все на своем пути. За считаные часы были уничтожены целые поселения в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван. Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари в беседе с The New York Times сравнил последствия наводнения со взрывом бомбы.

По последним данным, число погибших в Непале достигло 359 человек, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию. Кроме того, более 640 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в местном управлении по туризму. Среди них – граждане 33 стран. Там же сообщили о спасении 31 иностранного туриста.



Еще 336 человек были эвакуированы из зоны бедствия, рассказал журналистам представитель армии Раджа Рам Баснет. По его словам, на месте ЧП задействованы около 4 тысяч военнослужащих, более 3,3 тысячи полицейских, 14 вертолетов и наземные поисковые группы.



Премьер-министр страны Балендра Шах в обращении к гражданам заявил, что "весь мир глубоко опечален и шокирован" этой трагедией.





Балендра Шах премьер-министр Непала Нашими главными приоритетами являются спасение жизней пострадавших, поиск пропавших без вести и обеспечение безопасности людей, затронутых стихией.

Кроме того, в китайском Тибете, на который также обрушился сель, погибли 3 человека. Еще 265 числятся пропавшими без вести в уезде Гьиронг, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на оперативный штаб.

Также в индийском штате Уттар-Прадеш спасли пять слонов (трех взрослых и двух детенышей), которых унесло сильное течение, сообщило NDTV India. Для этого сотрудники лесного и ирригационного ведомств закрыли ворота плотины и ослабили течение, после чего животные смогли выбраться на берег.



Удар стихии оказался разрушительным и для инфраструктуры: по последним данным, в Непале уничтожены 9 гидроэлектростанций, смыты 19 автомобильных мостов, повреждены более 40 километров дорог и 80 мостов. Министр инфраструктуры страны Сунил Ламсал оценил предварительный ущерб в 1,3 миллиарда долларов, привел слова чиновника портал Online Khabar.

Власти Непала предупредили о риске второго паводка, поскольку река выше по течению все еще частично заблокирована обломками. Жителей и туристов призвали соблюдать максимальную осторожность, не приближаться к рекам и следовать официальным инструкциям.

Затронуло россиян

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Среди пропавших без вести в Непале – 8 граждан России, сообщило посольство РФ в стране. Еще двое не выходят на связь в китайском уезде Гьиронг.



По данным СМИ, среди пропавших есть жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая входила в группу из 8 туристов из РФ, Казахстана и Латвии, отправившихся в горный поход с гидом. Они ночевали у шоссе Pasang Lhamu в 2 километрах от границы с Китаем и в 06:30 вышли по маршруту. После этого связь с ними оборвалась.



Неизвестна судьба еще одной россиянки – гида-историка Елены Оксюз, которая больше 20 лет живет в Турции. По данным СМИ, она приехала в Непал из Эстонии и направлялась в сторону Тибета, а связь с ней потеряли в районе Расувагадхи.



Кроме того, к дипломатам обратились две эвакуированные россиянки, пережившие паводок на погранпереходе с КНР, сообщил ТАСС советник – посланник российского диппредставительства в Непале Ринчен Ракшаев. По его словам, женщины ждали завершения пограничных процедур в автобусе, когда увидели паводок. Они спаслись, забравшись по лестнице на гору: теперь ведется подготовка для их возвращения в РФ, подчеркнул Ракшаев.



В Российском союзе туриндустрии уточнили, что сейчас в Непале низкий сезон для организованного туризма и крупных российских групп в регионе практически нет. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России ТАСС подтвердили, что российских организованных туристов в зоне наводнения нет. При этом в отрасли не исключили присутствия самостоятельных путешественников.

МИД РФ призвал россиян воздержаться от посещения районов Непала, пострадавших от наводнения, и настоятельно рекомендовал соотечественникам, которые уже находятся в стране, незамедлительно связаться с посольством в Катманду.

"Ни единого шанса"

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Житель региона Расува рассказал порталу Onlinekhabar, что в момент наводнения раздался звук, "словно извергается вулкан".

"Люди начали кричать и разбегаться, будто сзади обрушилась стена ада", – подчеркнул он.

Местный учитель Суман Чалисе из Нувакота рассказал AFP, что стихия на его глазах унесла людей, почти 10 грузовиков и дома.





Суман Чалисе житель Непала Это было абсолютно душераздирающе. Я никогда раньше не видел такого разрушения.

Кроме того, пилот спасательного самолета Аман Будатоки описал CNN, как увидел наводнение с воздуха.

"За пять минут до посадки мы заметили, как из реки поднимается пыль. Сначала мы подумали, что это оползень или что армия использует взрывчатку для строительства дорог", – поделился Будатоки, добавив, что волны достигали семи метров в высоту.

Жительница округа Нувакот Кальпана Малла рассказала изданию The Independent, что мощный поток воды унес родственников прямо на ее глазах. Саму женщину чудом сумел вытащить из воды ее сын.

"Отец, мать, сестра и ее дети – они не могли спастись, у них не было ни единого шанса", – поделилась она.

Гома Пандит из того же округа рассказала, что потеряла всех своих буйволов и урожай – тонны кукурузы и риса. А медицинский работник Тула Бахадур Би-Кей сообщил Reuters, что поселения у реки были полностью смыты, а пять его родственников пропали без вести.

"Разделяем скорбь"

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

После случившегося Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху.





Владимир Путин президент России Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными селями и наводнениями в северо-восточных районах вашей страны. Разделяем скорбь дружественного непальского народа. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия.

Также российский лидер направил слова поддержки председателю КНР Си Цзиньпину. Премьер Госсовета республики Ли Цян прибыл в зону поисково-спасательной операции на погранпереходе "Гьиронг", чтобы руководить работами по ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщило Центральное телевидение Китая.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил соболезнования и заявил, что организация координирует оказание помощи пострадавшим, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения направила в Непал медицинские наборы, рассчитанные на помощь 10 тысячам человек в течение трех месяцев, а также выделила 2 миллиона долларов.

Индия, у которой тесные связи с Непалом, отправила 10 тонн гуманитарного груза, включая палатки, одеяла и медикаменты. Кроме того, Всемирный банк выделил экстренную помощь в размере 25 миллиардов непальских рупий – более 163 миллионов долларов, сообщила газета The Himalayan Times.

Также слова соболезнования высказали Далай-лама XIV и Папа Римский Лев XIV. Слова поддержки пришли и из Европы: в частности, высказались главы МИД Венгрии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Сербии, Австрии, президент Словакии, власти Греции, Кипра и посольство Франции в Непале.

