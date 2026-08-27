Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 14:44

Общество

Ночь на 28 августа может стать одной из самых холодных за лето в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Предстоящей ночью, 28 августа, температура воздуха в Москве местами может опуститься до 4 градусов, что сделает ее одной из самых холодных за весь летний период. Это следует из последних прогностических данных, которые предоставил Гидрометцентр.

В целом температура будет на уровне 9–11 градусов. При этом на фоне переменной облачности осадков не ожидается.

Согласно подсчетам, сделанным на основе данных Гидрометцентра по главной метеостанции Москвы на ВДНХ, в тройку самых холодных ночей текущего лета уже вошли ночь на 15 августа с температурой 8,9 градуса, ночь на 3 июня с показателем в 8,7 градуса, а также ночь на 1 июня, когда столбики термометров показали 9,2 градуса.

В Подмосковье предстоящей ночью местами возможны кратковременный дождь и туман. Температура составит от 6 до 11 градусов. Однако местами не исключено понижение до 2 градусов.

Днем 28 августа в Москве ожидается 18–20 градусов, а по области – от 15 до 20 градусов.

СМИ ранее заявили, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал эти сведения преувеличенными. Метеоролог объяснил, что по климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В прошлом году она наступила лишь 24 сентября.

Прохладная погода ожидается в Москве 27 августа

Читайте также


обществопогодагород

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика