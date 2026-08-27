Ночь на 28 августа может стать одной из самых холодных за лето в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Предстоящей ночью, 28 августа, температура воздуха в Москве местами может опуститься до 4 градусов, что сделает ее одной из самых холодных за весь летний период. Это следует из последних прогностических данных, которые предоставил Гидрометцентр.

В целом температура будет на уровне 9–11 градусов. При этом на фоне переменной облачности осадков не ожидается.

Согласно подсчетам, сделанным на основе данных Гидрометцентра по главной метеостанции Москвы на ВДНХ, в тройку самых холодных ночей текущего лета уже вошли ночь на 15 августа с температурой 8,9 градуса, ночь на 3 июня с показателем в 8,7 градуса, а также ночь на 1 июня, когда столбики термометров показали 9,2 градуса.

В Подмосковье предстоящей ночью местами возможны кратковременный дождь и туман. Температура составит от 6 до 11 градусов. Однако местами не исключено понижение до 2 градусов.

Днем 28 августа в Москве ожидается 18–20 градусов, а по области – от 15 до 20 градусов.

СМИ ранее заявили, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал эти сведения преувеличенными. Метеоролог объяснил, что по климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В прошлом году она наступила лишь 24 сентября.

