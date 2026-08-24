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24 августа, 15:36

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Депутат Милонов поддержал тренд на появление "отцовских клубов" в России

"Вот это нормальный мужской контент": зачем россияне начали создавать отцовские клубы

"Отцовские клубы" стали набирать популярность в России, сообщили СМИ. В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время. Как меняется мужской поход к воспитанию детей в стране, разбиралась Москва 24.

Мужской клуб по интересам

Фото: tiktok.com/sasha.optimist

"Отцовские клубы" начали открываться в различных регионах России. Как отмечают некоторые СМИ, таким трендом современное поколение родителей демонстрирует стремление к осознанному и вовлеченному воспитанию. Многие нынешние мужчины выросли в условиях, когда минимальное участие отца считалось нормой, однако теперь молодые люди стремятся не просто номинально присутствовать в жизни детей, а полноценно участвовать в их развитии и поддерживать жен.

Первые "отцовские клубы" зародились в Нижнем Новгороде, где двое пап стали выходить на улицу и гулять с детьми, тем самым освободив немного времени мамам для отдыха. Со временем к таким прогулкам начали присоединяться и другие желающие, что превратило встречи в своеобразный нетворкинг, объединяющий специалистов из разных областей. После того как видео с таких "собраний" набрали миллионы просмотров в социальных сетях, аналогичные "сообщества по интересам" появились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и других городах.

Мероприятия привлекли внимание региональных телевизионных каналов, а в некоторых местах участников даже начали бесплатно угощать мороженым. Помимо этого, в социальных сетях регулярно становятся вирусными ролики, демонстрирующие активное участие мужчин в жизни детей: они устраивают праздники, посещают репетиции и разучивают совместные танцы.

"Пусть хоть так"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Однако такой тренд вызвал разногласия в женской аудитории. В комментариях в Сети участницы дискуссии указывают на явное неравенство в общественном восприятии родительства. По их мнению, повседневная забота матери о детях традиционно остается незамеченной и воспринимается как норма, тогда как стандартное выполнение отцовских обязанностей в таком тренде необоснованно приравнивается к подвигу и вызывает избыточную похвалу.

"С одной стороны, прикольно и радостно. С другой – ваааау, мужчины два часа делают то, что мамы с детьми делают 24/7. Но все равно хорошо, пусть хоть так", "почему мамы не получают комплименты и восторги, когда они с детьми?" – написали женщины в комментариях.

Однако нашлись и те, кто искренне поддержал отцовские клубы.

"Как же бесят девушки и женщины, которые гасят это начинание. Дамы, давайте порадуемся, что эта инициатива есть. Что она развивается, что мужчины включаются и показывают другим пример", "вот это нормальный мужской контент. Таким он и должен быть", – поделились мнением другие.

Тем не менее позитивных комментариев с поддержкой мужчин оказалось больше. Также некоторые из новоиспеченных отцов начали интересоваться, происходят ли подобные мероприятия в их городах.

При этом весной уже сообщалось, что каждый второй российский мужчина не против уйти в отпуск по уходу за ребенком: 33% полностью готовы на декрет, 17% – скорее готовы. При этом доля тех, кто категорически против, снизилась с 34 до 29%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком находится около 40 тысяч российских мужчин.

"Как правило, это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или более высокая зарплата либо женщина ожидает назначения на должность. В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет, но есть республики, где папы вообще не берут отпуск по уходу за ребенком, это табу по традиционным позициям", – добавила она.

Проблема в инфантилизме?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, проблема общества и в целом нашего времени в том, что многие мужчины не готовы становиться отцами, показывать четкую волю и желание быть нормальными, ответственными родителями. 

"Поэтому если встречи помогают преодолеть некие опасения или более грамотно себя реализовывать в роли папы – хорошо. Мужчины собираются по хорошей причине, у них есть дети, они ими занимаются", – отметил депутат в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что некоторым мамам не стоит пытаться монополизировать женское право на воспитание ребенка. Любая нормальная женщина хочет, чтобы у нее был хороший муж, отец ее детей. Для ребенка очень важно, чтобы в процессе воспитания участвовали двое.

Однако сегодня существует чудовищный уровень инфантилизма среди молодых мужчин. Даже к 30 годам некоторые не могут расстаться с детством, все еще хотят ходить по тусовкам, хотя уже надо задумываться о серьезных вещах. Но в целом я уверен, что очень многие начинают немного переосмысливать себя и понимать, что как мужчины они состоятся, прежде всего становясь отцами. Мужчина и отцовство – это неразделимые вещи. Тому, кто не стал папой, будет очень сложно понять, что он состоялся в жизни.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова заметила в беседе с Москвой 24, что многие современные мужчины корректируют свой стиль поведения в семье. Проявляют больше заботы о ребенке, отказываются от физического насилия в воспитании, уходят от унижения, оскорбления, запугивания, предпочитая диалог. 

"Папы проходят личную терапию, потому что зачастую их самих воспитывали достаточно жестко, с запретами на эмоциональные проявления. Мужчины хотят научиться сочувствовать, разрешить детям расти такими, какие они есть – уйти от концепции "успешного успеха". Отцы изо всех сил стараются вкладываться в то, чтобы воспитывать максимально бережно и заботливо", – отметила эксперт.

Притом что чаще в семье доминирует мама, современные папы тоже выходят гулять с колясками, активно разделяют бытовые вопросы. Иногда отцы уходят в декрет, что не постыдно, а еще и поддерживается законодательно. Самое главное – папы готовы делиться мудростью, проводить с ребенком время, можно увидеть много мужчин с детьми в музеях и театрах, добавила психолог.

Однако детям нужны два стиля воспитания – и мужской, и женский, они дополняют друг друга. У ребенка формируется более устойчивая психика, он развивается более гармонично, получает базовое доверие и чувство защищенности, ощущение, что его видят и замечают. Если один родитель находится не в ресурсе, устал или заболел, второй может подменить и поддержать.
Наталья Наумова
детский психолог

Также в паре обычно есть кто-то более структурированный, кто-то менее. Ребенок видит разные стратегии и учится самоорганизации, саморегуляции. Когда у детей оба родителя, они видят, как мама и папа конфликтуют, договариваются, решают проблемы, поддерживают и заботятся друг о друге. Через это складывается концепция семьи: такому ребенку будет значительно легче в дальнейшем создать свою и решиться на детей, заключила Наумова.

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