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18 августа, 15:57

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RT: в России стали популярны "отцовские клубы"

В России стали популярны "отцовские клубы"

Фото: 123RF.com/anatoliygleb

В России набирают популярность так называемые "отцовские клубы" – сообщества пап, которые собираются вместе с детьми, таким образом выделяя мамам время для отдыха. Об этом пишет RT.

Как сообщается в материале, тренд зародился в Нижнем Новгороде, где двое друзей после рождения детей начали ходить с ними на совместные прогулки и пригласили других желающих. Видео с одной из встреч распространилось в соцсетях, после чего подобные чаты начали появляться в разных городах страны.

Психолог и создатель чата в Санкт-Петербурге рассказал, что в сообществах мужчины поддерживают друг друга и делятся своим опытом. Мужчина подчеркнул, что таких отцов сейчас очень много. По его словам, они понимают, что оба родителя должны иметь равные обязанности.

Отмечается, что в беседы и чаты в разных регионах вступают сотни участников. Только в Петербурге за последнюю неделю к чату присоединились 2,5 тысячи отцов. Видео с таких встреч в соцсетях набирают миллионы просмотров.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране "отцовский капитал" для многодетных семей. По его мнению, выплаты в размере 2 миллионов рублей могли бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы.

Более 22 тысяч отцов в Москве и области получают пособие по уходу за ребенком

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