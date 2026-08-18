В Казани на территории вуза нашли закопанный немецкий танк времен ВОВ

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Немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как "Пантера", времен Великой Отечественной войны обнаружили в ходе строительных работ на территории Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Краевед и волонтер музея истории КНИТУ Евгений Григорьев отметил, что незадолго до войны в Казани создали танковое училище, курсанты которого изучали образцы трофейной техники. Неизвестно, когда именно захватили этот танк. Не исключено, что это могло произойти во время одного из сражений Курской битвы.

Как рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных, этот экземпляр танка в послевоенные годы служил в КХТИ бронеямой – специальным сооружением для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов. Его использовали для лабораторных работ и научных исследований, связанных с технологией и химией порохов, пиротехнических составов и взрывчатых веществ.

В университете до сих пор работают люди, которые в юности проводили испытания внутри танка. Студенты выходили во двор, спускались к танку через люк в башне, размещали там образец, а затем дистанционно осуществляли подрыв. Толстая немецкая броня "Пантеры" отлично подходила для таких испытаний.

В начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Спуск к бронеяме засыпали, а над ней возвели склад для хранения химических реактивов. За десятилетия подземный танк превратился в местную легенду.

В настоящее время танк находится на небольшой глубине в специально подготовленной яме с сохранившейся кирпичной кладкой стен и ступеньками, ведущими к башне. Более 60 лет подземный объект не использовали, а его точное расположение было известно лишь приблизительно.

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