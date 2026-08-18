Викторина об истории ФК "Динамо" появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-викторина об истории футбольного клуба "Динамо" и стадионе в Петровском парке появилась на портале "Узнай Москву". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"История московского "Динамо" – это не просто спортивные победы, это часть культурного кода столицы. Лев Яшин и его команда стали символами целой эпохи. С помощью этого квиза пользователи портала "Узнай Москву" смогут увидеть, как тесно переплетены судьбы великих спортсменов с историей Москвы", – говорится в сообщении.

Викторина состоит из 10 вопросов, которые охватывают основные направления в истории московского "Динамо" и биографии его легендарного вратаря Льва Яшина. Участники должны будут назвать улицу, где родился спортсмен, вспомнить, где началась его карьера, и ответить, какое культовое место появилось у Западной трибуны стадиона в 50-е годы.

Также пользователи угадают, в каком музее Москвы хранится единственный в истории вратарский "Золотой мяч", кто из знаменитостей удостоен памятника рядом со стадионом "ВТБ Арена", а также где прошел прощальный матч вратаря в 1971 году. Те, кто правильно ответит на все вопросы, станут участниками конкурса с призами – билетами на футбол и памятными сувенирами.

Спортивное общество и клуб "Динамо" были созданы в 1923 году. В тот момент команда собиралась на небольшом поле в Орлово-Давыдовском переулке. В 1926 году появилась знаменитая литера "Д", а под возведение арены выбрали участок в Петровском парке. 17 августа 1928 года стадион открыли, и в тот же день Вадим Синявский провел первый в СССР радиорепортаж с футбольного матча с этой арены.

В 2008 году в Петровском парке стартовала масштабная реконструкция, и уже через 10 лет заработал комплекс "ВТБ Арена". Под одной крышей объединились футбольный стадион имени Льва Яшина, хоккейная арена и торговый центр.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился тематический онлайн-квиз, посвященный 260-летию создания первой в мире двухцилиндровой паровой машины русским инженером-теплотехником Иваном Ползуновым. Викторина состоит из 10 вопросов, охватывающих ключевые моменты биографии Ползунова и технические детали его изобретения.

