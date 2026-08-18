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18 августа, 16:35

Культура

"Мосбилет" запустил навигатор по премьерам нового театрального сезона столицы

Фото: Театр на Трубной

Сервис "Мосбилет" подготовил специальный раздел "Новый сезон с "Мосбилетом" с подборкой премьерных спектаклей предстоящего театрального сезона. Пользователи смогут выбрать постановку по жанру – от трагедии и драмы до сказки, сатиры и хоррора, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В навигаторе собраны основные премьеры столичных театров, включая иммерсивные и детские спектакли, драматические постановки и балет. Для каждого спектакля можно посмотреть даты первых показов, описание, актерский состав и режиссеров. Также предусмотрены фильтры по различным параметрам.

Театр на Трубной 3, 4 и 23 сентября покажет "Коварство и любовь" по пьесе Фридриха Шиллера. Постановка рассказывает о любви и противостоянии героев, чьи решения постепенно приводят их к непредсказуемому финалу.

Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 4 сентября откроет 107-й сезон балетом "Анна Каренина". В постановке сопоставлены судьбы Анны, чья жизнь оказывается разрушена страстью, и Левина, который проходит путь от внутреннего кризиса к душевному равновесию.

С 10 октября в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя начнутся показы "Обыкновенного чуда". В центре сюжета – Великий сочинитель, чьи внутренние страхи и переживания превращаются в персонажей созданной им сказочной вселенной. Сам автор и его жена оказываются внутри собственного произведения и получают возможность заново прожить историю своей любви.

"Мастерская "12" Никиты Михалкова" 17, 18 и 24 сентября представит постановку по повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Эксперимент профессора Преображенского в спектакле становится поводом для размышлений о природе личности и нравственном выборе.

Ранее в сервисе "Мосбилет" рассказали о детских интерактивных программах на август и сентябрь. В частности, в Государственном Дарвиновском музее 19 августа пройдет квест "Тайна дарвиновской аномалии", где посетители смогут почувствовать себя детективами. А в усадьбе Кусково в этот же день состоится программа для учащихся младших классов "Загадки кусковского сфинкса".

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