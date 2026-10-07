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02:59

Спорт

Роналду заявил о продолжении карьеры в сборной Португалии

Фото: AP Photo/Gareth Patterson

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не планирует завершать выступления за национальную команду. Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

"Если я буду в хорошей физической форме и буду играть за свой клуб – надеюсь, забивая голы, – то после отбытия возможной дисквалификации я буду готов, как и всегда до этого, бороться и побеждать в составе нашей национальной сборной", – отметил футболист.

Роналду признал, что самовольно покинул расположение команды из-за нарушения данных ему обещаний со стороны главного тренера и руководства Федерации футбола Португалии. Он отметил, что заранее просил честно сообщить, если в его услугах больше не нуждаются, однако получил заверение, что его место в составе сохраняется.

Футболист подчеркнул, что готов понести наказание за свой поступок без каких-либо смягчающих обстоятельств, поскольку статус капитана накладывает на него дополнительную ответственность. При этом он добавил, что за 25-летнюю карьеру никогда не вмешивался в тактические или технические решения тренеров.

Роналду покинул расположение сборной Португалии перед игрой с командой Дании в Лиге наций. По данным СМИ, причиной стал конфликт между футболистом и главным тренером Жорже Жезушем. Последний не выпустил Роналду на поле в матче Лиги наций с Норвегией.

Роналду может быть дисквалифицирован на срок от одного до шести месяцев за самовольный уход из расположения национальной команды. Кроме того, для профессиональных игроков предусмотрен штраф от пяти до десяти условных единиц – примерно от 500 до 1 тысячи евро.

Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Дании в турнире Лиги наций

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