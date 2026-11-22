Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Журналист Маргарита Симоньян заявила, что каждый день молится за здоровье Владимира Путина. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT рассказала в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".

По словам журналистки, ее до слез тронули слова российского лидера о том, что он ежедневно молится за Россию.

"Наши молитвы всех победят, ваши и наши", – заявила Симоньян, обращаясь к президенту.

Ранее Путин заявил, что чувствует поддержку россиян и благодарен за нее. Глава государства отметил, что без народной поддержки невозможно добиваться общих целей во имя России. Он также рассказал о ежедневных молитвах за страну и подчеркнул уникальную роль Русской православной церкви в становлении государственности и сохранении духовности.