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Реформа ООН должна охватить не только штаб-квартиру организации в Нью-Йорке и Совет Безопасности, но и Секретариат, а также другие структуры объединения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае, я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков", – сказала дипломат.

Она добавила, что западные страны считают Секретариат ООН своей "вотчиной". По мнению Захаровой, преобразования должны затронуть и организации системы объединения, работающие по разным направлениям.

Также представитель МИД обвинила ЮНЕСКО и ее Секретариат в подлоге при подготовке докладов о погибших журналистах. По словам Захаровой, российская сторона передает организации официальные материалы правоохранительных и следственных органов об обстоятельствах таких случаев. При этом ранее, утверждает дипломат, сведения о бытовых конфликтах с участием журналистов использовались для заявлений о притеснении представителей прессы в России.

Сейчас же, по ее словам, ЮНЕСКО не считает официальные материалы российской стороны приоритетными при подготовке докладов о журналистах, погибших в результате обстрелов, взрывов мин и ударов беспилотников.

"То есть, по сути, мы поймали ЮНЕСКО и ее секретариат за руку. Это не то, что уже, как у нас любят говорить, политическая конъюнктура. Это прямой подлог", – заявила Захарова.

Дипломат также раскритиковала использование сведений неправительственных организаций при подготовке таких докладов. Она подчеркнула, что у них нет официальных полномочий, а их мнение должно выступать лишь в качестве дополнительной информации, тогда как ЮНЕСКО обязана опираться на официальные данные.

Ранее Захарова призвала не оставлять без ответа доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов. Дипломат возмутилась отсутствием в документе данных о погибших российских корреспондентах и назвала это ложью. Захарова подчеркнула, что репортеры работают в горячих точках ради общественной пользы, а не для удовольствия.