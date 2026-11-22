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Прокуратура Томской области организовала проверку после появления в СМИ и соцсетях информации о происшествии в цирке Томска, где световая конструкция рухнула на двух девочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам очевидцев, все произошло во время представления, в 15-минутный антракт. Дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, и в этот момент на двух девочек упала световая конструкция.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации досуга, а также соблюдению правил эксплуатации аттракционов и технического состояния конструкций.

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