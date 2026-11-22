Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад, рассчитанный на 14 групп, появится в Бирюлеве Восточном. О планах строительства рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, здание будет трехэтажным. Его разместят в жилом квартале на 25–26-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Площадку выбрали рядом с Фруктовым садом, Бирюлевским лесопарком и дендрарием. При разработке концепции архитекторы отталкивались от природного окружения, поэтому детсад оформят в природной цветовой гамме.

Внутри, помимо групповых помещений, запланированы кабинет для развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок. Для занятий физкультурой и музыкой предусмотрены отдельные залы.

Прилегающую территорию благоустроят и оснастят игровыми площадками. Для малышей оборудуют тематическую площадку "Огород", где они смогут изучать окружающий мир.

Согласно договору участия, строительство объекта планируется завершить в 2028 году.

Ранее стало известно, что на Южнопортовой улице в районе Печатники появится детсад для 225 воспитанников. Здание переменной этажности займет 3,8 тысячи квадратных метров. Рядом появятся зоны отдыха под теневыми навесами и две спортплощадки.