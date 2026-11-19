Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Детский сад для 225 воспитанников возводят на Южнопортовой улице в районе Печатники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас на площадке закончили обустройство свайного поля и бетонируют фундаментную плиту. Учреждение рассчитано на 9 групп. Здание переменной этажности займет 3,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместят групповые помещения, кабинет для развивающих занятий, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.

Отделку интерьеров продумали с учетом возраста воспитанников: в помещениях преобладают пастельные тона и нейтральные оттенки, дополненные акцентными элементами, в том числе настенной графикой. Ориентация здания по сторонам света позволит эффективно использовать естественное освещение и поддерживать комфортную температуру.



Архитектурный облик здания сформируют разновысотные окна и сочетание нескольких прямоугольных объемов. Фасады облицуют металлическими кассетами салатового и серого оттенков, которые будут контрастировать по цвету и фактуре. На них разместят перфорированные силуэты детей – они сделают здание узнаваемым.

Игровое пространство разместят в глубине комплекса, вдали от дорог и проездов. Там оборудуют девять индивидуальных площадок для каждой группы, объединенных общей перголой: они будут плавно переходить одна в другую, чтобы воспитанники разных групп могли общаться.

Рядом появятся зоны отдыха под теневыми навесами и две спортплощадки, а у главного входа – место для хранения велосипедов, колясок и санок. Участок оградят по периметру и отделят от прилегающей территории с помощью ландшафтного озеленения, также здесь высадят деревья и кустарники. После завершения работ объект пополнит систему столичного образования.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2027–2029 годах инвесторы построят 124 объекта образования общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров за счет внебюджетных источников финансирования. Новые объекты образования обеспечат дополнительными местами в школах и детских садах жителей развивающихся и уже сложившихся районов, а также разгрузят существующие учебные заведения.

