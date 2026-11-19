Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ходовые испытания первых электропоездов, которые создаются для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, начнутся в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на XX Международном форуме "Транспорт России".

По его словам, три первых электропоезда для магистрали уже собирают в Свердловской области. Работа продолжается и вдоль будущей трассы, где создают производства и сервисы.

"На одном из них уже приступили к изготовлению железобетонных плит для полотна", – добавил Мишустин.

Саму ВСМ премьер-министр назвал крупнейшим инфраструктурным проектом, который сейчас реализуют. Юбилейный, XX Международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября.

Ранее сообщалось, что сервис на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург станет лучшим в мире. В перспективе сеть ВСМ объединит 80% населения страны. На первой магистрали планируется внедрение биометрии при посадке, мультимедийных систем в поездах и обеспечение стабильного интернета со скоростью до 1 гигабита в секунду.

Целевой интервал движения составит 15 минут, а в Москве будут предусмотрены четыре остановки ВСМ. Для пассажиров станут доступны 14 пересадок на метро, МЦД и наземный транспорт.