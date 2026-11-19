Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Марго призналась, что потеряла счет собственной недвижимости: она приобрела квартиру три года назад и успела забыть об этой сделке. Об этом артистка рассказала журналистам на премии OK! Awards "Больше чем звезды", передает Super.

По словам исполнительницы, уже около десяти лет она занимается сдачей помещений в аренду. Сама Марго в сделках не участвует – ей достаточно ощущения, что она "богатая женщина".

О забытой покупке певица вспомнила, когда ехала принимать квартиру, и поначалу решила, что ей звонят мошенники.

"Я ехала на принятие квартиры и до последнего была уверена, что меня свяжут. Но нет, никто не связал меня. Оказалось, что я 3 года назад, в свой день рождения, купила квартиру и забыла", – рассказала она.

Ранее Марго побрила голову. В соцсетях знаменитость опубликовала снимки, на которых видно, что от волос у нее остался светлый ежик. Причины таких изменений пока неизвестны. Сама Марго не объяснила, почему решила отказаться от волос.