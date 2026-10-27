Филипп Киркоров не подтвердил слухи о завершении сотрудничества с Марго

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Иван Макеев

Народный артист РФ Филипп Киркоров не подтвердил слухи о прекращении сотрудничества с певицей Марго и попросил не торопиться с выводами.

Ранее СМИ писали, что в окружении певца обсуждают возможный разрыв с Марго. Источник в команде артиста утверждал, что поводом якобы стали публичные высказывания исполнительницы. По его мнению, Марго "очень много болтает не по делу".

"Она уже в полете, она уже летит, я свою миссию выполнил за три года", – передает Пятый канал слова Киркорова.

Певец подчеркнул, что по-прежнему является продюсером Марго. Он занимается продвижением ее творчества и позиционированием на отечественной эстраде.

При этом в октябре сама певица рассказывала на шоу "Ужин с Роговым", как вместе с Киркоровым приезжала в Макеевку на встречу выпускников и ее отец показывал артисту курятник. По словам протеже народного артиста России, этот сюжет показали по местному телевидению, после чего ее родитель стал звездой в родном городе.

Ранее Киркоров признался, что летом набрал несколько килограммов и из-за этого не лучшим образом выглядел в одном из сценических образов. Речь идет о выступлении в августе, где артист появился в костюме Dolce&Gabbana.