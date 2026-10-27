Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: MAX/"Западное МСУТ СК России"

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Московской области из-за проезда состава на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, вечером 26 октября на станции Яничкино Московской железной дороги проводились маневровые работы с грузовым составом. При перестановке поезда с одного пути на другой был допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошел сход вагонов.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают сумму ущерба и проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом, который выехал на железнодорожный переезд. Инцидент случился в Еврейской автономной области. Погибли шесть человек, находившихся в машине, еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что погибшие в ДТП были иностранными гражданами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

