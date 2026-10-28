Над Орловской областью за ночь уничтожили 19 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Орловской области за минувшую ночь уничтожили 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере MAX.

По его словам, в результате происшествий никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

На местах работают сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских военных на территории Донецкой Народной Республики погибли два мирных жителя. Еще четыре человека получили ранения.