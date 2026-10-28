Маршруты скорректируют в 4 округах Москвы с 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты скорректируют с 31 октября в 4 округах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, маршруты № т77 и 659 объединят в новый частый магистральный маршрут № м67, который свяжет район Ивановское со станцией МЦД-3 Перово. Маршруты № 83 и часть 659 интегрируют в новый маршрут № 683 – от МЦД-3 Перово автобусы поедут до станции метро "Семеновская".

Социальный маршрут № 103 объединят с 130-м. Его продлят по Новочеремушкинской улице и Нахимовскому проспекту до метро "Профсоюзная". Маршруты № 218 и 470 станут частым маршрутом № 218, который проследует от станции метро "Фили" до станции метро "Университет".

Вместо маршрута № 116 запустят социальный маршрут № 316 – автобусы на нем будут ходить чаще. Пассажиры маршрута № с364 смогут пользоваться частыми магистральными маршрутами № м35 и м43, а также районным маршрутом 366.



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Как напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина в столице совершенствуется сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы автобусы и электробусы ходили чаще, подъезжали ближе к станциям рельсового каркаса, жилым домам и соцобъектам, а время ожидания на остановках сокращалось.

Заммэра Москвы добавил, что благодаря этому появляется возможность перераспределить подвижной состав и направить его на более востребованные направления.

Ранее в столице впервые подготовили единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного городского транспорта. На одной схеме собрали свыше 70 маршрутов, которые ходят с минимальными интервалами движения.