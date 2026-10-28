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28 октября, 16:59

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Fox News: Путин в письме Мелании Трамп поддержал ее посредничество в Алешках

Путин в письме Мелании Трамп поддержал ее посредничество в Алешках – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/SHAWN THEW

Владимир Путин направил первой леди США Мелании Трамп письмо, поддержав ее посредничество в переговорах о гуманитарной операции в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным журналистов, команда первой леди также запросила у украинской стороны согласие на ее роль "исключительного посредника".

Старший советник супруги президента США Марк Бекман рассказал, что после этого Трамп начала переговоры с высшими должностными лицами России и Украины. Среди участников были Путин, а также президент Украины Владимир Зеленский.

"Отношения первой леди как с Россией, так и с Украиной со временем стали более тесными", – отметил Бекман.

По его словам, между сторонами сложилось большое доверие, и они многого добились.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Режим тишины начал действовать в 04:00 по московскому времени 27 октября. Он необходим для доставки гуманитарной помощи в Алешки, где из-за обстрелов возникли трудности с подвозом продуктов и медикаментов и безопасным выездом жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также допускал, что этот случай может стать прецедентом для подобных гуманитарных договоренностей на других участках фронта.

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