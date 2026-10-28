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28 октября, 17:39

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SHOT: Максим Галкин потратил около 350 тыс руб на посещение "Золотого мяча" в Лондоне

Максим Галкин потратил около 350 тыс руб на посещение "Золотого мяча" в Лондоне – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Телеведущий и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) потратил около 350 тысяч рублей, чтобы посетить церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондоне. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Билет на место категории Premium в партере недалеко от сцены стоил 3 тысячи фунтов стерлингов – примерно 322 тысячи рублей. При этом часть расходов ушла на перелет в Лондон.

В Британию Галкин прилетел после того, как ему запретили выступать в Стамбуле. На церемонии телеведущий сфотографировался с главной наградой – "Золотым мячом" – и сделал снимок на красной дорожке.

На премию также приехали другие представители России. Среди них – экс-игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин и бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. В социальных сетях пользователи обсуждали их внешний вид и сравнивали с участниками шоу "Аншлаг", героями сказки "О попе и работнике его Балде" и гостями свадьбы Олега Монгола.

Обладателем награды по итогам сезона-2025/26 стал английский нападающий Харри Кейн. Его главными конкурентами были испанец Ламин Ямаль и француз Килиан Мбаппе.

Кейн завершил сезон в статусе лучшего бомбардира. На счету 33-летнего футболиста 73 гола с учетом матчей за сборную.

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