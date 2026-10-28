Путин посетил стенд RT с фирменной кофейней на саммите "Россия – Африка"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Максим Блинов

Владимир Путин посетил стенд RT на саммите "Россия – Африка". На нем располагается фирменная кофейня, сообщает RT.

Глава государства вместе с лидерами африканских стран и гостями саммита попробовал мороженое, которое раздавали на стенде.

"Одно попробую", – сказал президент.

Саммит проходит под председательством российского лидера и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие в нем принимают 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Для гостей саммита исполнили народную песню "Валенки" под аккомпанемент африканских барабанов джембе. Вокруг музыкантов собрались российские и африканские зрители. Они аплодировали в такт мелодии и снимали выступление на видео.

