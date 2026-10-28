ВС РФ поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы для ВСУ

Фото: mil.ru

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Харькове. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что на этой территории хранились грузы военного и двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее армия России поразила объекты, связанные с производством и хранением беспилотников, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.

В столице Украины поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, удар пришелся по мосту "Южный", задействованному в перевозке военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, и разгрузочно-таможенному терминалу компании "Региональный логистический центр" в Харьковской области. Там хранили и распределяли материально-технические средства, грузы двойного назначения и разведывательные и ударные БПЛА.

