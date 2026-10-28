Росптицесоюз: цены на куриные яйца остаются стабильными

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Цены на куриные яйца в России остаются стабильными и в пределах инфляции, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, передает ТАСС.

По ее словам, птицеводческие предприятия работают в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности страны. При этом производство яиц выросло на 1,1% по сравнению с прошлым годом – на 348,2 миллиона штук.

Ранее сообщалось, что стоимость зерна в южных регионах России снизилась вдвое. Наиболее сложная ситуация сложилась в Краснодарском крае и Ростовской области, где из-за проблем со сбытом урожая ввели режим ЧС.

При себестоимости пшеницы третьего класса в 11–13 тысяч рублей за тонну закупщики предлагают фермерам около 5 тысяч рублей, а в отдельных случаях – 4 тысячи.

По данным АККОР, аграрии также сталкиваются с трудностями на Северном Кавказе, при этом обещанная пролонгация кредитов пока не предоставлена, а закупочные интервенции не начались. Власти рассматривают меры поддержки, включая субсидии на гектар и железнодорожные перевозки, а также продление финансовых обязательств фермеров.

