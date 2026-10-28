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28 октября, 21:11

Технологии

Apple показала первый MacBook с сенсорным экраном

Фото: apple.com

Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которое впервые в истории компании получило сенсорный дисплей. Об этом сообщается в пресс-релизе американского производителя.

"Apple сегодня представила совершенно новый MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR, в котором реализована революционная технология тандемного OLED, обеспечивающая беспрецедентную производительность экрана", – указано в сообщении.

Новинка доступна в двух размерах: с диагональю экрана 14 и 16 дюймов. Как отмечают в Apple, дисплей обеспечивает высокую детализацию изображения, расширенную цветовую гамму и переменную частоту обновления 120 герц.

Пользователям также станут доступны функция Dynamic Island, знакомая владельцам iPhone, и инструменты Apple Intelligence. Ноутбук работает на новых чипах M5 Pro и M5 Max, предлагает до 128 гигабайт унифицированной памяти и до 16 терабайт встроенного хранилища. Производитель также усовершенствовал аудиосистему устройства. Время автономной работы достигает 24 часов.

Стоимость MacBook Pro с экраном 14 дюймов стартует от 2 899 долларов, 16-дюймовой версии – от 3 399 долларов. Предзаказ откроется 28 октября, а в розничных магазинах ноутбук появится 6 ноября.

Ранее Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6. Компания анонсировала инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями, а также помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio.

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