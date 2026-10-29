29 октября, 05:19Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
С начала атаки, которая продолжается с вечера 28 октября, число сбитых на подлете к городу БПЛА достигло 136.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
На фоне атаки ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в трех аэропортах московского региона. Речь идет о Внуково, Домодедово и Жуковском.