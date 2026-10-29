ТАСС: два рейса из Турции в Москву развернулись из-за ограничений во Внуково

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Два самолета, выполнявших рейсы из Стамбула в Москву, изменили маршрут и направились обратно в Турцию. Причиной стали ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, решение о развороте приняли, когда воздушные суда находились над Польшей и Литвой.

Ожидается, что самолеты прибудут в два стамбульских аэропорта – новый международный аэропорт Стамбула и аэропорт имени Сабихи Гекчен.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во Внуково, Домодедово и Жуковском. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.