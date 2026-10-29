Собянин сообщил об отражении атаки уже 96 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 24 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Ранее мэр столицы сообщал об уничтожении 72 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 96.

На фоне атаки сохраняются ограничения на работу московских аэропортов. Внуково не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные меры также действуют в Домодедово и Жуковском.