Дома и инфраструктура промзоны повреждены после атаки БПЛА в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура промзоны повреждены в Новомосковске Тульской области после падения обломков беспилотников. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX.

"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион", – написал Миляев.

Ранее сообщалось, что в Брянске повреждены около 200 квартир после атаки БПЛА в ночь 27 октября. По словам главы Брянской области Егора Ковальчука, треть поврежденных жилых помещений уже обследована комиссией. В зависимости от вида повреждений жителям будет выплачена компенсация либо проведен ремонт.

Кроме того, в городе повреждения получили три многоквартирных дома и 11 автомобилей.