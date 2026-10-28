Более 530 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Россией

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 531 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаку отражали с 20:00 27 октября до 08:00 28 октября. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Ранее украинские военные с помощью дрона-камикадзе ударили по территории автобусного предприятия Новозыбкова в Брянской области. В результате пострадал водитель, ему оказали помощь. Также повреждения получили четыре автобуса.

До этого Вооруженные силы Украины провели серию атак на Энергодар. Пострадал мирный житель, у него выявили множественные осколочные ранения.