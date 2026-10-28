В Минобрнауки назвали топ африканских стран по числу студентов в российских вузах

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Египет, Марокко, Камерун, Нигерия и Алжир вошли в пятерку африканских стран по числу граждан, обучавшихся в российских вузах в 2025/26 учебном году. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

По данным ведомства, в российских вузах учились 9 076 граждан Египта, 4 574 – Марокко, 3 161 – Камеруна, 2 527 – Алжира и 2 481 – Нигерии. Также в список вошли Тунис (1 307 человек), Мали (1 132), Судан (1 017) и Ангола (980).

Всего в 2025/26 учебном году высшее образование в России получали 37 710 граждан африканских государств. Из них 12 054 человека обучались на бюджетных местах, еще 25 656 – на договорной основе.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка" проходят в Москве 28–29 октября. В ходе него Владимир Путин назвал Африку континентом будущего. По его словам, молодое население региона стремится к образованию и повышению уровня жизни, что приведет к системным изменениям.