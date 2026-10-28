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28 октября, 17:35

Общество

Путин угостил мороженым прибывших на саммит глав делегаций из Африки

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин угостил глав делегаций, прибывших на саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", российским мороженым. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства принял участие в пленарном заседании мероприятия, а затем провел экскурсию для гостей по выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.

Мороженое тоже было представлено в рамках экспозиции. Путин взял один стаканчик отечественного пломбира и себе.

Ранее президент выразил надежду, что гостям из Африки понравится в Москве, а также поблагодарил их за то, что они приняли приглашение. Путин напомнил, что саммит проводится уже в третий раз. Традиционно работа начинается с пленарного заседания.

Нынешний саммит идет под председательством российского лидера и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие в нем принимают 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств. Официальная программа стартовала 28 октября.

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