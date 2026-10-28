В центре Москвы сняли основные перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все основные перекрытия в центре Москвы сняты. Загруженность движения оценивается в 3 балла, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение вновь открыто на улицах Большой Никитской, Балчуг, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, Волхонке, Варварке и Ильинке, а также на Большом Каменном мосту.

Кроме того, транспорт может снова двигаться на площади Ильинские ворота и по Садовнической набережной.

Немногим ранее открыли Тверскую, Знаменку, Петровку, а также Кадашевскую, Кремлевскую, Москворецкую набережные и другие участки дорог.

"Многие прислушались к нашим рекомендациям: оставили автомобили дома или перенесли поездки на более позднее время", – говорится в сообщении.

Данные меры были связаны с проведением саммита "Россия – Африка". Из-за этого также изменился график движения автобусов. Некоторые маршруты сократили, другие работали только на определенных участках.

