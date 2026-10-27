Маршруты городского транспорта изменятся в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы изменятся маршруты городского транспорта. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Изменения будут действовать 28 и 29 октября с 08:00 до окончания мероприятий. Пять маршрутов будут работать на двух участках:



м1 – от метро "Новаторская" до Болотной площади и от Белорусского вокзала до Больницы РЖД;

м2 – от "Парка Победы" до "Библиотеки имени Ленина", а также от "Лубянки" до "Владыкино";

м3 – от остановки Серебряный Бор до метро "Краснопресненская" и от "Лубянки" до проспекта Буденного;

м7 – от "Стахановской" до "Китай-города" и от "Библиотеки имени Ленина" до парка "Фили";

м9 – от улицы Тюфелева Роща до Болотной площади, а вторым участком станет "Лубянка" – Рижский вокзал.

Кроме того, еще восемь маршрутов укоротили:



м6 – от стадиона "Лужники" будет следовать до метро "Кропоткинская" вместо остановки Дангауэровка;

е10 – от "Саларьево" поедет до Болотной площади вместо "Китай-города";

е30 – от 4-го микрорайона Митина будет ходить только до Белорусского вокзала вместо "Китай-города";

м40 – проследует от Лобненской улицы до Трубной площади вместо "Китай-города";

м90 – от "Беляево" поедет до "Серпуховской" вместо "Лубянки";

538 – будет следовать от улицы Бочкова до "Трубной" вместо Болотной площади;

с344 – проследует от 1-го Силикатного проезда до метро "Краснопресненская" вместо "Охотного ряда";

с755 – будет ходить от стадиона "Лужники" до "Кропоткинской" вместо "Новохохловской".

Ранее в департаменте призывали москвичей временно пересесть на метро в связи с перекрытиями в центре города из-за саммита "Россия – Африка". Указывалось, что на время мероприятий перекроют движение на улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах, а также на Краснопресненской набережной. Ограничения также будут действовать 28 и 29 октября.

