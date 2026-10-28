Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 08:33

Шоу-бизнес

Юристы Ларисы Долиной проверят мемы с ней на предмет оскорблений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Юристы народной артистки России Ларисы Долиной проверят публикации, коллажи, мемы и дипфейки с участием певицы. Если в них найдут оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, передает РИА Новости.

По его словам, иск будет подаваться немедленно, если проверка покажет незаконное использование имени, оскорбление или попытку "репутационной диверсии".

Директор певицы отметил, что публикации с упоминаниями Долиной будут проверяться круглосуточно. Он уже подавал иск в Басманный суд к трем компаниям, незаконно использующим изображение и имя Долиной, – мебельной фабрике, интернет-магазину и банку.

Ранее Пудовкин призвал прекратить травлю Долиной в интернете и публичном пространстве. По его словам, за 35 лет работы в этой сфере он еще не сталкивался с таким "давлением, хайпом и издевательством".

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой аферистов – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей. Комментируя это, директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе интернет-магазина, ролик с ней сделан при помощи нейросетей.

"Московский патруль": мошенники начали генерировать образы звезд в поддельных магазинах

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика