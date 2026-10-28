Юристы Ларисы Долиной проверят мемы с ней на предмет оскорблений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Юристы народной артистки России Ларисы Долиной проверят публикации, коллажи, мемы и дипфейки с участием певицы. Если в них найдут оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, передает РИА Новости.

По его словам, иск будет подаваться немедленно, если проверка покажет незаконное использование имени, оскорбление или попытку "репутационной диверсии".

Директор певицы отметил, что публикации с упоминаниями Долиной будут проверяться круглосуточно. Он уже подавал иск в Басманный суд к трем компаниям, незаконно использующим изображение и имя Долиной, – мебельной фабрике, интернет-магазину и банку.

Ранее Пудовкин призвал прекратить травлю Долиной в интернете и публичном пространстве. По его словам, за 35 лет работы в этой сфере он еще не сталкивался с таким "давлением, хайпом и издевательством".

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, мошенникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение. В 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой аферистов – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей. Комментируя это, директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе интернет-магазина, ролик с ней сделан при помощи нейросетей.