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28 октября, 08:18

Культура

В "Мосфото" опубликовали подборку со съемок кинокартин 1950–1980-х годов

Фото: кадр из фильма "Сюжет для небольшого рассказа"; режиссер – Сергей Юткевич; производство – "Мосфильм", Telcia Films

Городской медиабанк "Мосфото" опубликовал на mos.ru снимки со съемок кинокартин киностудии "Мосфильм", созданных в 1950–1980-х годах. Подборку подготовили совместно со столичным Главархивом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В подборке – кадры со съемок фильмов "Я встретил девушку", "Русский сувенир", "Июльский дождь", "Первая любовь", "Еще раз про любовь", "Кремлевские куранты", "Двенадцать стульев", "Солярис", "Много шума из ничего", "Факты минувшего дня", а также советско-немецкого фильма "На пути к Ленину" и других лент.

На снимках запечатлены Андрей Тарковский, Арчил Гомиашвили, Борис Ливанов, Владимир Басов, Василий Лановой, Екатерина Васильева, Иннокентий Смоктуновский, Людмила Чурсина, Марина Влади, Михаил Ромм, Сергей Филиппов, Татьяна Доронина и Юрий Яковлев.

Кроме того, на фотографиях можно увидеть костюмерный цех и лабораторию стереофонической записи звука "Мосфильма". Материалы предоставлены для просмотра, скачивать или сохранять их с помощью технических средств нельзя.

Ранее в "Мосфото" появился раздел "Культурное наследие". Там размещены фотографии московских памятников архитектуры, в том числе архивные. В частности, в коллекции есть снимки дома-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря и лечебницы для приходящих больных имени Л. Н. Сумбула.

Москвичам доступны 32 тысячи материалов медиабанка "Мосфото"

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