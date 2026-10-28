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28 октября, 16:35

Политика

Путин назвал Маска гениальным человеком

Фото: depositphotos/ChinaImages

Владимир Путин назвал американского предпринимателя, главу компании SpaceX, которая развивает проект Starlink, Илона Маска гениальным человеком. Об этом глава государства заявил, осматривая выставку в рамках саммита "Россия – Африка".

"Гениальный человек, просто реально гениальный", – сказал Путин, добавив, что у Маска на орбите больше пяти тысяч спутников, тогда как Россия делает только первые шаги.

По словам президента, Россия поддерживает связь с США по космической тематике и, в частности, с главой SpaceX. Он также указал, что выведение спутников на орбиту невозможно без порядка и дисциплины.

Отечественная система "Рассвет", которую можно сравнить со Starlink, находится только в начале пути. По словам Путина, она уже показывает высокое качество. Он отметил, что страна гордится самостоятельным началом этой работы. На орбите находятся три десятка аппаратов.

"Качество есть. Теперь важно из качества переходить в количество", – заключил Путин.

Ранее СМИ писали о новом появившемся конкуренте Starlink – российских спутниках группировки "Рассвет". Аппараты были выведены на орбиту в конце марта для формирования суверенной спутниковой интернет-сети. Всего запуск коснулся 16 спутников, в дальнейшем планируется произвести еще десятки запусков для установления глобального покрытия.

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