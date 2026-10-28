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28 октября, 17:41

Наука

"Роскосмос" допустил затопление МКС в 2031–2032 годах

Фото: roscosmos.ru

Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031 или 2032 году. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на полях форума "Россия – Африка".

По его словам, американская сторона обратилась с просьбой перенести окончание срока работы станции с 2028 на 2030 год.

"И дальше с затоплением 2031 или 2032 год", – добавил Баканов.

Ранее первый зампредседателя правительства Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет переговоры с иностранными партнерами о продлении эксплуатации МКС до 2032 года. Он также отметил, что пилотируемая программа, перекрестные полеты и работа на МКС продолжаются в плановом режиме.

Руководитель NASA Джаред Айзекман заявлял, что США намерены поддерживать космическое партнерство с Россией максимально долго – столько, сколько будет возможно. Ярким примером эффективного взаимодействия двух стран он назвал МКС.

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